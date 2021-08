Charmigt avslut för rocklegenden

Jackson stack ut på 50-talet med sin raspiga röst och att hon var kvinna som sjöng rock. På ”Encore” som hon säger är hennes sista skiva, håller hon stilen och sjunger flirtiga boogie-woogiedängor med varm energi och charm. ”Two shots” handlar om att hämnas på män och på ”You drive me wild” sjunger hon raden “Make me shake, pleasing each other right until day break”. Det är svårt att inte imponeras av denna häftiga artist och människa.