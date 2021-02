Celeste är mer än en bidragande sångerska

Album: Not your muse

Brittiska Celeste påbörjade sin karriär med att bidra med sång på låtar från producenter som Avicii, Real Lies och Tieks. Även om man inte känner till Celeste har man nog därför hört hennes röst någon gång, här och där. Med sina egna ord beskriver sångerskan att debutalbumet "Not your muse" visar på olika sätt hur hon fann en inre styrka under en period då den var som bortblåst. Det har en tidlös aura, och en ljuv ljudbild som känns igen på långa vägar. Det är en sensuell flirt med film-noir, hemmahörande på en rökig jazzbar under de sena kvällstimmarna. Det finns en balans mellan instrument och sång, och helheten vävs samman som en perfekt linneduk med harmoni och lugn.