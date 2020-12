Catharina Miller: Från söndagsstek till veganfika för unga diktatorer

Far plockade bär och svamp i skogen, Mor och Mormor syltade, saftade och konserverade. Jag fick sitta på en köksstol med ett stort höganäskrus på golvet och röra lingonen med en bred hålslev i trä. Som det doftade! Idag kör jag med 10-minutersmetoden. Snabbt och lätt, men inte lika sinnligt. Far körde ner konserver, syltburkar och flaskor till Frinnaryds station med häst och vagn (det dröjde länge innan man fick bensin igen efter kriget). Lasten poletterades (borttaget ur SAOL) och levererades till dörren efter ankomsten till Göteborgs central. Konserverade blåbär med vispgrädde eller blåbärspaj blev standard efter söndagssteken. På vardagarna fick vi kräm och mjölk och lingonsylt med smulat knäckebröd och mjölk. Eller Fattiga riddare på gammalt bröd: gudomligt! Älgkött fick vi av släktingar på landet, söndagssteken var seg men såsen var himmelsk. Dillkött smakade gott.

När min mor skulle bjuda en ung engelsk släkting på sin goda gravlax mumlade jag försiktigt att J var vegetarian. ”Men inte när hon är bortbjuden, väl? Det vore hemskt oartigt!” En åsikt jag till fullo delar. Så J, som känner till min inställning, skickade mig ett underbart vykort med texten: ”I always give my dinner guests two choices: Take it or Leave it!”. Min väninna Fleur som är ”Stockholmsvegetarian” äter med förtjusning allt som serveras hemma hos oss, och vi får de läckraste vegetariska rätter hos henne.