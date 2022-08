En mycket lyckad bokning.

Ännu en afrikansk jätte på Way Out West, och en mycket kommersiellt gångbar sådan. Nigerianske Burna Boys framgångar kan mätas via såväl försäljning och streamingar som hyllningar och priser. Och på hur snabbt den stora publiken reagerar på låtarna, sjunger med, svänger armarna i luften och dansar. Det börjar direkt i ”Gbona”, avslutas inte förrän i ”Last last” och når hela vägen bort till mixerbordet.