Borås Tidning sänder fem gratiskonserter från Klubb Undergrunden

Musiklivet har nästintill stannat av i hela världen. Men i Borås kommer musikälskarna att kunna njuta av lokala band under våren. Tillsammans med Klubb Undergrunden och Borås Stad kommer Borås Tidning att sända fem konserter, med start fredagen den 24 april.

För att stödja musiklivet i Borås valde Klubb Undergrundens Ulf Andersson att satsa på digitala konserter med lokala band. Konserterna kommer att sändas gratis via BT.se.

Konserterna kommer att släppas på fredagar klockan 21.00. Först ut är The Bongo Club, konserten kommer att släppas den 24 april.

Läs mer om Klubb Undergrundens projekt här:

Följande band kommer att spela på Klubb Undergrunden Sessions:

24 april: The Bongo Club

Medlemmarna gick i samma klass på Bäckäng och har spelat ihop sedan dess. Har spelat live omkring 400 gånger i 20 länder. Är nyligen aktuella med singeln ”Talk of the town”. Bjuder även på två helt nya låtar under inspelningen.

1 maj: Johanna Lillvik

Artisten och låtskrivaren släppte sin debut-ep 2017. Hon är snart aktuell med en bluesskiva, men bjuder i det här projektet på sin egen musik. Framför fyra tidigare osläppta låtar, varav en aldrig har spelats i Sverige tidigare.

8 maj: Lavette

Kan vara Borås nyaste band. Startade vid årsskiftet 2018 och släppte sitt debutalbum ”In the soup” i november 2019. Kännetecknas av starka influenser från 60-talets surfrock. Framför fem låtar från senaste albumet.

15 maj: Tomma intet

Bandet har ett odefinierbart antal medlemmar och beskriver sin genre som ”distat tarmvred” med stämsång. Startade 2016, släppte sitt första album för två år sedan och släpper ny singel den 15 maj. Framför tre helt nya låtar.

22 maj: Leach

Thrash-trion i Leach har spelat ihop sedan 2003 när de lärde sig spela och skapa musik på fritidsgården. Har hunnit släppa en ep och två album, varav det senaste kom 2017. De framför låtar framförallt från det senaste albumet.