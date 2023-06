Bruce Springsteens farväl är alltför välregisserat

Bäst : De tunga rockklassikerna, som ”Because the night” och ”Glory days”

När Bruce Springsteen tar farväl av Sverige gör han det med en konsert som innehåller allt det vi förknippar med den 74-årige rocklegendaren från New Jersey; kraften i rösten finns kvar, E Street Band är lika tajt som alltid och de starka låtarna, de allra flesta av dem moderna klassiker, radas upp.

Det sistnämnda är något han formulerar med kvällens enda mellansnack, inför den sorgmodiga ”Last man standing”, men det sker med en svensk textning (!) på de stora bildskärmarna vilket förstås laddar ur allvaret och spontaniteten. Publiken har också hörbart svårt med koncentrationen och stundens allvar försvinner. Samma störande känsla av förutsägbarhet infinner sig under extranumret ”Tenth Avenue Freeze-out” då tillbakablickande bilder på de avlidna bandmedlemmarna Clarence Clemons och Danny Federici tillsammans med en ung Bruce Springsteen visas. Det är förstås något fint med det och mytbildningen kring Springsteens band har alltid varit en viktig del av hans framgång, men det skapar också en distans, vi är inte här och nu längre. Musiken sopas undan av nostalgi.

Med allt detta sagt, ibland är konserten riktigt bra. Hela inledningen på sju låtar som bara rivs av med höjdunkter som ”Ghosts”, ”Prove it all night” och ”The Promised land” sätter en snygg party-ton. Trummisen Max Weinberg dunkar lika hårt som bara han kan och ger tillsammans med basisten Garry Tallent musiken en gungande tyngd, pianisten Roy Bittan och saxofonisten Jake Clemons driver melodierna framåt tillsammans med gitarristerna Nils Lofgren och, förstås, Steven Van Zandt. Lägg till det Soozie Tyrells fiol, Charles Giordanos orgelspel, en kör och en blåssektion så förstår ni att det är en maffig ljudbild vi får. Och så Bruce Springsteen själv förstås. Lite stapplig, visst, det går inte fort nerför trappan till publikhavet, men kraften i sången och gitarrspelet imponerar fortfarande.

”Det allvar Springsteen vill förmedla under konsertens mellanparti får aldrig fäste.” Foto: Andreas Carlsson

Men som sagt, det allvar han vill förmedla under konsertens mellanparti får aldrig fäste. Här finns en svaghet i konsertens uppbyggnad. Kanske fungerar det bättre vid de två återstående konserterna på Ullevi, låt oss hoppas det, potentialen finns säkert.

På midsommardagen tände det i alla fall till igen, mot slutet när tempot skruvades upp, först med ”Because the night”, där Nils Lofgren briljerade med ett solo som tog sats mot himlen och av extranumren satt ”Glory days” och ”Dancing in the dark” allra bäst. Bruce Springsteen och Steven Van Zandt gör dem till visuella skådespel på samma sätt som de har gjort i nästan 50 år.