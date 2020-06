Bruce Hornsby släpper nytt album

Foto: Jim Cooper

Bruce Hornsby släpper det nya albumet "Non-secure connection" den 14 augusti. Redan nu släpper han singeln "My resolve" tillsammans med Shins James Mercer. På albumet har han även samarbetat med bland andra Bon Ivers Justin Vernon, Brad Cook, Jamila Woods, Leon Russell och Vernon Reid.

"Jag känner att min musik aldrig har varit en del av någon trend som definierade någon era av musik under de 34 åren jag har gjort det här. Jag kanske har fel, men det är så det känns för mig", säger Bruce Hornsby i ett pressmeddelande, enligt Pitchfork.

Hornsby är kanske mest känd för hitlåten "The way it is" från 1986.