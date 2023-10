Brasiliansk författare: Rasismen är en cancer

Under sin första presidentperiod i början av 2000-talet införde Lulas regering ett nytt kvoteringssystem för att underlätta för svarta och låginkomsttagare att komma in på universiteten. Jeferson Tenório fick en sådan plats. Nästan tjugo år senare tog han emot Brasiliens finaste litteraturpris, Prêmio Jabuti, för sin tredje roman, "Hudens avigsida" som just givits ut i svensk översättning.