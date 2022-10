Boråsarna älskar stand up – ”Det har varit så mycket negativt”

Höstens evenemang i Borås kan summeras genom två kategorier– nostalgiska hyllningskonserter och stand up. Hela tolv arrangemang på Boråsscenerna i höst är stand up. På Sagateatern blir nästintill varje stand up-show slutsåld. Men varför älskar boråsarna stand up så mycket?