Boel Ulfsdotter: Kläderna berättar vem man är innan man fått presentera sin person

Problemställning: En bild säger mer än tusen ord. Det beror på att vi ser innan vi pratar. Kläderna berättar därför vem man är innan man får möjlighet att presentera sin person. Betraktaren hamnar därför i ett läge som kortfattat kan beskrivas som ”what you see is what you get”. På grund av klädernas retoriska budskap bör man vara extra noga när man jobbar i förtroendebranschen och det gör exempelvis läkare, forskare, advokater och bilmekaniker, men även politiker. Genom att ge dem vårt förtroende överlämnar vi en del av oss själva eller våra ägodelar till dem i fysisk eller intellektuell mening, ibland bägge. Rent instinktivt vill jag därför inte att min läkare tar emot mig i träningsoverall. Inte heller vill jag att min frisör klipper mig iförd trädgårdshandskar och sekatör. Att bankmannen bär foppa-tofflor eller att bilmekanikern reparerar min bil iklädd frack. Sådana klädval får mig nämligen att ifrågasätta deras professionella kompetens liksom det faktiska innehållet i den tjänst de erbjuder, eftersom det är den jag är beroende av.