Bella Stenberg: Vilken musikbransch finns kvar när pandemin är över?

När något slags normalitet återkommit, när pandemin betraktas som socialt eller medicinskt över, vad kommer då att finnas kvar av musikbranschen? frågar sig Bella Stenberg.

Väldigt generaliserat är den artistiska cykeln ungefär att skriva låtar, släppa skiva, turnera. Beroende på var en artist befunnit sig träffar corona olika hårt. Men musikbranschen består av så många fler än artisterna, och alla led är fulla av osäkra anställningar, timjobbare och små marginaler. Skivaffärer tappar i försäljning, musikmagasin planerar om, livebranschen står nästan still. Många kommer att behöva byta jobb och infrastrukturen riskerar att fallera. Om alltför många biljettköpare kräver att få pengarna tillbaka kan det bli förödande för arrangörerna.

Många artister lär stå som ystra galopphästar i startboxarna, redo att sätta av i full fart. Men blir det mot en fullsatt eller tom lokal? Det finns ett stort sug hos människor att få mötas igen, inte minst i musiken, men också en rädsla att komma för nära. Vid det här laget har konserterna som optimistiskt flyttats fram till hösten börjat avbokas på riktigt eller flyttats igen. När de väl blir av är chansen eller risken stor att det blir väldigt många evenemang, betydligt fler än en vanlig säsong och definitivt fler än publikens ekonomi räcker till. Inte heller media kommer att ha resurser för att uppmärksamma allt som egentligen är värt det.

Många har ännu tydligare än tidigare insett att de gör musik för både sin egen och andras skull.

Samtidigt märks många nytänkande tekniska lösningar som på andra sätt kan förändra mötet med musiken. Kreativiteten tycks flöda – eftersom vi inte ser artisterna som istället landat i passivitet och depression – med coronacovers, intima hemmakonserter, snabbgjorda låtar, till och med hela album. Många har ännu tydligare än tidigare insett att de gör musik för både sin egen och andras skull. ”I want to be the artist that I want to see in the world – and I want to put the album out because I want people to still get their music out there”, säger albumaktuella Phoebe Bridgers.

I NME och Pitchfork har utrymmet ökat för ep-recensioner och nya eller mer okända artister. Det är sympatiskt, men beror delvis på att andra skivsläpp flyttats fram, ibland med väldigt kort varsel. Med en vag hänvisning till corona, av tekniska anledningar, och förvånansvärt ofta nästan i tystnad. Då brukar det handla om att tajma plattan med en kommande turné, som också flyttas. I början gavs inga besked om nya släppdagar, men nu börjar de komma.

