Bege dig omedelbart till närmsta biograf för att uppleva ”Gladiator II”

Låt oss därför börja med det enkla svaret på den mest angelägna frågan: ja, Scott levererar. Älskar du första filmen kommer du älska ”Gladiator II” som innehåller allt du kan förvänta dig, plus lite till. Mäktiga slag, svärdfäktande, muskler, blod, hämnd, dueller. Och människoätande hajar. Inne på Colosseum. Oh yes.