Beck kan ersättas med en kaktus i 39:e filmen

Premiär på C more 6 november.

Visst, den 39:e Beck i ordningen (och den första av fyra nya som har premiär på C More kommande månader) utspelar sig delvis i ett socialt utsatt Stockholmsområde och innehåller knarksäljande förortsgangsters. Men i likhet med resten av persongalleriet är de försummade pappfigurer i en låtsasintrig utan genuin verklighetskontakt där fokus flyttas till korrupta bylingar och svenniga infiltratörer, som säger saker som ”det är klart han blir till sig i brallan när det kommer in en sån schizad blatte som du!” till en gängledare.