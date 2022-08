Bäst just nu: Reggaedrottningen kommer till Way Out West

Behöver du tips på någonting att titta på, läsa eller lyssna på? BT:s kulturredaktion har gott om förslag – varje helg hela sommaren får du fyra nya tips på saker du inte får missa i kultur- och nöjesvärlden. Dagens tips: Den 22-åriga Grammyvinnaren Koffee kommer till Way Out West, och är tacksam och hoppfull i albumet ”Gifted”.

Foto: Pressbild