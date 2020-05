Barnen: "Alla bara pratar om corona"

Fakta

Ur "Mitt liv – en dag i mitt liv". Finns att läsa på minnen.se.

Våren 2020:

Rebecka, 12 år:

"Jag och min syrra brukar få vänta vid busshållplatsen eftersom att bussen i bland kommer några minuter sent. Just nu när det finns corona så måste man gå in på bussen ifrån mitten dörren för att inte smitta busschauffören. Ibland är bussen full av människor men oftast är det bara några få andra barn som ska till skolan."

Malin, 12 år:

"Jag går upp som vanligt å går till skolan som vanligt. När morgonpasset börjar 08.10 pratar vi nästan alltid om corona, och om vad som händer i världen med corona just nu. Själv är jag inte speciellt rädd för det men jag tycker att det är väldigt intressant. Vad kan hända liksom? Jag hör många som pratar om karantän och sitter i karantän och att skolorna är stängda."

Karminder, 12 år:

"Nu är det lunch. Alla måste tvätta händerna innan lunchen. Man tvättar typ händerna hela tiden. Det är jobbigt och huden blir torr. Efter lunchen har vi rast. Rasten är bara 30 min lång. På rasten skämtar jag och mina kompisar om corona. När skolan är slut går jag hem. Det första jag gör är att tvätta händerna. Sen går jag till vardagsrummet och kollar på tv. Ingen pratar om corona. Som sagt det är skönt."

Ebba, 12 år

"Jag tänkte berätta om min födelsedag när jag fyllde 12 år. På morgonen låg jag och min kompis Inez i sängen och väntade på att mamma, Ingela och Inez mamma och pappa skulle komma in och sjunga. Vi väntade länge, tillslut hörde vi 'Ja, må hon leva, ja må hon leva' från trappan utanför min dörr. Dom gick i ett tåg. Mamma sa att jag skulle skynda mig ner. (...) Jag älskar maränger så självklart hade dom lagt fram det. Eftersom att corona fanns i hela världen så satt vi ju i karantän. Därför hade vi onlineskola. Jag fick börja lite senare bara för att jag skulle bli lite firad."

Barnens berättelser från 1942

Ingrid, 13 år.

"Mamma sköter hushållet både vinter och sommar. När pappa och Ingmar kommer från skogen och vi kommer hem från skolan äro vi så hungriga. Vi få då oftast potatis, grönsaker och kött eller fisk till. Min äldsta bror går i fortsättningsskolan i Uddheden och cyklar hem varje eftermiddag. När jag kommer hem från skolan måste jag hjälpa mamma med middagsdisken, bära in ved och vatten. På kvällen är jag med i ladugården och mjölkar korna. Ibland, när mamma är borta, då sköter jag ladugården själv. Jag får inte läsa på läxan förrän på kvällen."

Bengt-Eric, 11,5 år.

Skriver om sin säng:

"Min säng med kuddar och nalle, som jag fick i julklapp då jag var 3 år. På väggen är en bonad som är sydd. Över denna äro kort på mig samt min läslampa. På bordet synes mina priser från skidtävlingar 1942. Över elementet äro kort på far och mor."

Stig, 12 år

"På morgonen klockan 6 hade pappa och jag fodrat hästen. Han hade brått att laga till matsäcken och frukosten. Vi åt gröt och mjölk till frukost. Nu gick pappa ned och selade hästen och jag tog ryggsäcken på mig. Vi hade med havre och hackelse åt vår häst. Nu är klockan 7, så nu måste vi fara till skogen. Vår väg till skogen är omkring 2 km lång. (...) När vi kommer in till mamma har hon en stor brasa tänd, så vi inte skall frysa. Vi får rotmos, när vi kommer hem. Det smakade mycket gott. Vi är trötta både pappa och jag efter dagens arbete."

Gertrud, 13 år:

"Nu har pappa varit död i två år, mina två äldre syskon äro borta i skolan. Jag går i sjunde klassen för mamma, som är lärarinna. Därtill har vi en finsk flicka på 12 år, som varit här ett år. Vi har blivit så goda vänner. Vi båda hjälpas åt att sköta ett hushållslamm, som nu i höst blivit inackorderad i en gammal ladugård."