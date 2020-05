Avalanche expanderar till Liverpool

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svenska spelbolaget Avalanche fortsätter sin expansion, och öppnar ett nytt utvecklingskontor i Liverpool i England.

En kärntrupp på fem utvecklare börjar i juni, och ytterligare 20 ska rekryteras inom kort, med förhoppningen om att därefter fördubbla styrkan inom två år.

Till en början ska alla utvecklare jobba på distans, till följd av coronarestriktionerna i Storbritannien, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Avalanche har sitt huvudkontor i Stockholm. Man har också kontor i New York och Malmö. Avalanche har specialiserat sig på spel i öppna världar, som "Just cause" och "Rage 2".