Aubrey Plaza: Jag dras till gränsöverskridande

Dras till människans mörka natur

Nej till intimitetskoordinator

"Har gjort väldigt obekväma saker"

Fakta: Aubrey Plaza

Född: 1984 i Wilmington, Delaware i USA.

Ursprung: Puerto Rico, Västafrika, amerikanska urinvånare, Irland och Skottland.

Yrke: Skådespelare, komiker, producent.

Karriär: (I urval)

"Parks and recreation” (2009-2015). "Scott Pilgrim vs the world" (2010), ”Safety not guaranteed” (2012), ”Ingrid goes west (2017), "The little hours" (2017), "Black bear" (2020), "Emily the criminal" (2022), "The White Lotus säsong 2" (2022).