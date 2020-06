Artistjobb försvann – ingen ljusning i sikte

Foto: Claudio Bresciani/TT

Livekulturen lider svårt under coronakrisen. Flera yrkesmusiker har börjat skola om sig, söka krisstöd och sälja saker för att klara sin ekonomi.

Artister och musiker hör till en yrkesgrupp som inte ser så stor ljusning, trots att samhället har börjat öppna upp igen. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer har ännu inget slutdatum och statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare sagt att det förmodligen är det sista området som kommer att lättas upp.

Charlotte Perrelli ska medverka i några större tv-produktioner i sommar. Men i övrigt är allt inställt, året ut. Till och med julkonserterna.

– Det är väldigt annorlunda. Jag har arbetat mycket i hela mitt liv, jag har aldrig ens varit mammaledig. Så det är en ny situation. Men det är ju skönt att ha tid för saker som man inte brukar ha tid för. Fast det är så klart tråkigt att höra om kollegor som får skola om sig och går i personlig konkurs.

TT: Vad tror du om framtiden?

– Jag tror inte att det kommer att återgå till ett vanligt liv för oss artister. Några kommer inte att klara sig och har redan börjat göra annat. Och för de som hänger sig kvar tror jag att det kommer att pressas priser nåt så förbannat, eftersom alla vill ut och spela.

Äter nyttig mat

Sångerskan Kristin Amparo slog igenom brett med låten "Din soldat", som hon sjöng ihop med artisten Albin, och medverkade i Melodifestivalen 2015 med låten "I see you". Hon har fått se nästan alla gig försvinna men försöker se på den osäkra tiden just nu som ett slags möjlighet att lätta på behovet av att försöka kontrollera tillvaron.

"Det går ändå inte", skriver hon i sms till TT och berättar att hon tar hand om sig själv genom att lyssna inåt, äta nyttig mat, motionera och fördjupa sig i sin konstform.

För att klara ekonomin säljer Kristin Amparo det som inte längre behövs och tar de uppdrag som "känns bra i magen". Hittills handlar det om två betalda spelningar. Hon ägnar också mycket tid åt att söka stipendier.

Nytt jobb på deltid

Jazzgitarristen David Stackenäs har sedan 20 år tillbaka försörjt sig som musiker med konserter som främsta inkomstkälla. Han beskriver sig som "en arbetare på golvet" och är tacksam över att han precis haft en spelning på Glenn Miller Café i Stockholm.

– Det var strikta regler, max två personer i varje sällskap och utglesade bord. Det var typ tio personer men det var en fin gest för folk som bor i stan. Det finns ett stort uppdämt behov från publiken. De här strömmade konserterna vi håller på med orkar man ju inte kolla på så länge, säger han.

David Stackenäs ekonomi hjälps upp av ett stipendium som han fått av Konstnärsnämnden, redan före coronakrisen. Han har också fått ta del av Musikerförbundets krisstöd. Till hösten har han turligt nog fått nytt jobb och börjar som musiklärare på deltid.

– Jag kommer att klara mig. Men det beror också på hur länge det håller på, hur länge man håller ut.