Ariana Grande och Justin Bieber i ny duett

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Popstjärnorna Ariana Grande och Justin Bieber släpper låten "Stuck with you" ihop i syfte att samla in pengar till barn till coronadrabbade läkare, sjuksköterskor och andra inom sjukvården. Låten släpps den 8 maj och intäkterna ska gå till stjärnornas manager Scooter Brauns organisation First responders children's foundation and SB projects.

"Vi hoppas kunna göra skillnad och vi hoppas att ni ska bli peppade och glada och att ni ska tycka lika mycket om den som vi gör. Vi hade så kul när vi jobbade med det här och vi är spända på att ni ska få lyssna", säger Ariana Grande i ett uttalande.