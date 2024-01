Årets bästa debut kanske redan är här – Agri Ismaïl skriver fenomenalt om pengar

Fråga vem som helst och alla har ett svar: Vad är din relation till pengar? Oavsett status, ekonomi och bakgrund har alla en relation till kapital. Hur ska jag få pengar? Vad gör jag om de tar slut? Utan pardon tar sig frågorna in i varje människas liv.

Just därför är det märkligt att pengar så sällan blivit till litterärt stoff. Kanske är det för att ekonomi, likt klimat, är svårt att skriva om utan att det blir till en övertydlig idéroman. Kanske är det för att ämnet betraktats som privat. I Sverige sticker Victoria Benedictsson ut med sin debutroman ”Pengar”, om den unga Selma som gifter sig rikt med en äldre man för att på så sätt uppnå frihet. Det är en fantastisk bok, men den kom ut 1885 och skildrar ett annat Sverige. När svensk-kurdiske Agri Ismaïl nu romandebuterar med familjeeposet ”Hyper” där pengar står i centrum är det inte en dag för tidigt. Boken utspelar sig i en hyperglobal och nätbaserad värld, och kretsar kring en familj där alla på olika vis är fast i en dysfunktionell relation mellan människa och kapital.

Allt tar sin början med en flykt från Teheran 1978. I skydd av natten lämnar Rafiq Kermanj, grundare av kurdiska kommunistpartiet, tillsammans med fru och tre barn landet. Familjen kommer till London med stora drömmar som snabbt spricker. I det nya landet och språket är Rafiq plötsligt ingen alls. Han går från en uppskattad man med kapital och makt till en nobody. Det är en bekant berättelse, men Agri Ismaïl lyckas med konststycket att skriva fram det så det känns nytt.

Trettio år senare har barnen blivit vuxna och finanskrisen lamslagit världen. I London sliter storebror Mohammed på ett finansföretag och upptas helt av nästa steg i karriären. Systern Siver har just lämnat en kontrollerande man i Irak och kommit till Dubai – en plats där människoliv värderas lägre än pengar. Och så är det Laika, den yngsta sonen som pappan, då hans kommunistiska drömmar var som störst, döpte efter Sovjets första hund i rymden. Laika har blivit rik på en app och lever ett helt digitalt liv i en finputsad lägenhet i New York. Där ägnar han all sin tid åt att bygga en ny modell som kan hacka det ekonomiska systemet.