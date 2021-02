Arazo Arif: ”Jag har alltid varit intresserad av våld”

Våld, kanske framförallt sexualiserat våld, vem som bär ansvar och varför våld uppstår, är tematik som Arazo återkommer till flera gånger i vårt samtal. Det är inte så konstigt, det är temat i hennes debutbok ”mörkret inuti och fukten” som hon nu nominerats till Borås Tidnings Debutantpris för. Boken består av dikter som nästintill sömlöst hakar i varandra från ett barns blick på våld inom familjen i den inledande dikten till våldet i en vuxen kvinnas sexliv och vardag. Den avslutande texten skildrar hennes fördärv, under jorden.

Boken är ett resultat av flera olika projekt som sammanfogats till ett under en lång tid. Den första texten kom till under hennes år på Biskops-Arnös författarskola. Dikten som inleds med ”det är januari” var det första hon skrev och hela den sviten var först 40 sidor lång. Under ett textsamtal kom feedbacken att hon skulle stryka allt utom cirka 40 rader. Det var tufft för en författare med stora drömmar. Hon lade ner det skönlitterära skrivandet ett tag, började på manusförfattarutbildningen Alma, och lade bort texterna en längre period. När hon till slut hittade tillbaka till den igen hade hon fått en ny förståelse för vikten av redigering. Hon började stryka. Började om. Skrev till. Skrev nytt.