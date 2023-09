Ännu en fantastisk ungdomsroman av Callum Bloodworth

Innan Laura åker lämnar hon en stjärnkarta till Nova. Tanken är att hon dels ska plocka ut viktiga platser, dels utmana sig själv att testa nya saker. En smula motvilligt tar sig Nova an utmaningen – vilket bland annat leder henne till grannortens bensinmack, där Leo jobbar. En lite annorlunda kille, men som ska visa sig bli oerhört viktig för Nova. Tillsammans kastar de sig in i stjärnkartans utmaningar och tar sig an uppdraget att få sommaren att explodera i färg.