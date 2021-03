Fakta

Född: 1977 i Östersund

Bor: I Umeå.

Gör: Har en framgångsrik artistkarriär. Började på engelska under namnet Hello Saferide, fortsatte på svenska under aliaset Säkert. Skriver på nya saker.

Mitt förhållande till Borås: Har spelat i Borås.

Skulle vilja kunna: Ha en mer flexibel sångröst. Jag är ofta frustrerad när jag gör musik för att min sångröst är så... tydlig. Det är omöjligt att berätta vissa slags historier med min röst. Tror det är därför jag är så förtjust i att skriva noveller, jag kan berätta om alla slags personer i olika färger och slipper gå igenom mig själv.

Tänkbar titel på självbiografi: ”Jag sitter och glor”.

Gör om jag får Borås Tidnings Debutantpris: Blir jätteglad, skryter, självhatar över att jag fick det när andra inte fick det och för kosingen skulle jag ta tid bara för att skriva skönlitterärt. Stipendier och priser fungerar jättebra för mig, jag har så mycket Luther över mig att jag känner att jag verkligen måste göra mig förtjänt av dem.