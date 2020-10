Ane Brun förmedlar hednisk förtrollning

Album: After the great storm

Lagom till Halloween lägger sig nya albumet "After the great storm" som en förtrollning världen över med mörk elektronika och förhäxande texter.

Ane Brun skiner som starkast just då, och på "After the great storm" förvånar hon med ett skifte i den ljudbild som hon blivit känd för sedan många år tillbaka. Brun har länge haft ett organiskt och skogslikt sound, med avskalade och traditionella instrument och en bred ljudbild direktimporterad från de norska skogarna. Det är främst de senaste åren som hon börjat röra sig mer mot det elektroniska och dansanta, som exempelvis på "When I'm free" från 2015.

"After the great storm" har varit i produktion sedan förra hösten, och Brun verkar ha haft svårt att lägga band på sig själv. Det har resulterat i tillräckligt med material för att släppa två skivor. Systerskivan "How beauty holds the hand of sorrow" är den akustiska tvillingen som släpps den 27 november. Skivan flörtar mer med den äldre aspekten av Bruns sound, det akustiska och en singer-songwriters våta dröm.