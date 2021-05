Anders Enda Barnet satsar på det nattliga

Album: You Are The River

Anders Enda Barnet (Anders Göransson) kapslar in sin pop i dynamisk dramatik och en somber stämning. Hillared-sonen håller Elton John, Warren Zevon och Paul Simon som stora inspirationskällor. Skapligt gäng. Jag får dock mer känslan av en lättsammare och mindre country-benägen Phosphorescent. Zevons heroinberoende och trasiga människoöden eller Elton Johns flambojans. Däremot besitter Göransson samma flyt och lättsamhet i låtskrivandet som hos Paul Simon. Utan att jämföra för mycket med amerikanens melodisinne. Anders Enda Barnet Fem år gamla debutalbumet “I was quiet” hade semihiten och sing-a-long-flirten “This city is dark and silent”. Den här gången har Göransson satsat mer på det introverta och nattliga.