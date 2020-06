Aloe Blacc: Märkligt att släppa musik just nu

Fakta

Född Egbert Nathaniel Dawkins III 1979. Mer känd under artistnamnet Aloe Blacc. Han slog igenom med hitten "I need a dollar". som också var introlåt till HBO-serien "How to make it in America" 2011.

Redan i gymnasiet började han göra låtar tillsammans med producenten Exile. Tillsammans utgjorde de duon Emanon, som släppte sin första demo 1996. Aloe Blacc sjöng på Tim "Avicii" Berglings låt "Wake me up" 2013, som han också skrev texten till. 2019 sjöng han in Aviciis postuma låt "SOS" till albumet "Tim".

Han är gift med rapparen Maya Jupiter och de har två barn tillsammans.