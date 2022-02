Ali Derwish: ”Det har varit svårt att skriva om Saddam”

Ali Derwishs debut är till stor del en dialog mellan diktjaget Ali och Saddam Hussein, under den forne diktatorns sista tid i livet.

Ali Derwishs debut är till stor del en dialog mellan diktjaget Ali och Saddam Hussein, under den forne diktatorns sista tid i livet. Foto: Per-Anders Pettersson

– Ja… det påminner mig om meningen A rose is a rose is a rose. Det är lökigt, men det är garanterat så att sättet en botaniker eller en som mig, som inte kan kan något om blommor, ser på en blomma skiljer sig.

Ali Derwishs debut är till stor del en dialog mellan diktjaget Ali och Saddam Hussein, under den forne diktatorns sista tid i livet. Den blandar dokumentärt material – vad Saddam faktiskt sagt, skrivit, som romanen Zabība wa-l-Malik, och gjort – med ren fiktion. I motiveringen till debutant-nomineringen beskrivs den som en “hejdlös poetisk iscensättning av en nödvändig hämndaktion”. Ali Derwishs föräldrar är kurdiska irakier som tvingades lämna Irak under 70-talet och det är i frågorna runt familjens öde som boken blev till.

– Det har varit svårt att skriva om Saddam, att skriva boken som jag gjorde. Att ta in fantasi, med Samir, i en bok som är så verklig om en person som påverkat så många människor, är det ens okej? Mina föräldrar har riktiga trauman och så kommer jag med någon fantasifigur, säger Ali och lyfter den tidigare sänkta blicken:

– Det där är lite weird. Jag har aldrig skrivit på det sättet innan, men det kom fram här. Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen men tänker att det kanske kommer från ilska. Att jag vill skämta om de här människorna, för jag blir så arg. Jag är bara en poet, kan jag skriva något som får folk att skratta har jag kanske inte vunnit, men i alla fall fått in ett slag. För såna människor som Saddam har stora egon, de gillar inte att man skrattar åt dem.

Rader som aldrig dör

Ali Derwishs debut är till stor del en dialog mellan diktjaget Ali och Saddam Hussein, under den forne diktatorns sista tid i livet.

Ali Derwishs debut är till stor del en dialog mellan diktjaget Ali och Saddam Hussein, under den forne diktatorns sista tid i livet. Foto: Per-Anders Pettersson

Från stabilitet till otrygghet och tillbaka igen

– Mina föräldrar har alltid pushat mig och mina syskon att plugga, konst är något man gör på sidan om. Så jag tänkte plugga spelutveckling, för det kändes som både konst och kommers. Men jag kom inte in, utan att hamnade i IT-världen istället.

Under tiden på Fridhem fick han tips om Biskops Arnö. Utan att ha så bra koll på skolan sökte han och kom in – “man diskuterade litteratur på ett sätt jag inte var van vid, men som jag kände mig hemma i”. Och det var under de två åren där som “Saddam Husseins nya roman” blev till. Men att debutera har inte varit helt lätt.