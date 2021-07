Bank of England, Storbritanniens motsvarighet till Svenska Riksbanken, byter just nu ut sina gamla papperssedlar till nya sedlar av ett polymerbaserat material. Ett av de nya motiven är Alan Turing, född 1912, död 1954. Turing var matematiker, logiker och kryptoanalytiker och kommer nu att pryda den nya 50-pundssedeln. Turing lade under sitt liv en stor del av grunderna för dagens datorteknologi, och han anses vara fadern till artificiell intelligens. Han är för många kanske mest känd för sina insatser under andra världskriget med att lösa tyskarnas Enigmakoder, något som skildrades i filmen ”The imitation game”. Turings insats beräknas ha förkortat andra världskriget med två år. Efter krigets slut belönades Turing med att utnämnas till ”officerare av brittiska imperieorden”, verksamheten han deltagit i under kriget var dock fortfarande hemlig så officiellt fick han utmärkelsen för arbete han utfört innan kriget.