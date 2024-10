Utpekade enhetschefen slog larm om problemen i Tranemo

När tidigare enhetschefen Ali Yehya, 39, slog larm om misstänkta stölder, att det fuskades med övertid och att arbetsmiljön var under all kritik sopades det under mattan av Tranemo kommun, menar han.

Istället har ledningen pekat ut honom som ansvarig för bristerna han själv har flaggat för.