Maria, 38, nominerad till prestigefyllt pris i Australien

Maria Hansson, 38, har under artistnamnet Maria Alfonsine nominerats till två prestigefyllda pris för film- och tv-musik i Australien. 2013 lämnade Maria Hulared för att studera komposition vid The Australian Institute of Music och Sydney Conservatorium of Music och i Australien har också hennes karriär tagit fart.