– Som barn fick jag kämpa en del i skolan och plugga hårt för betygen, så när jag kom in på juristlinjen var det ren och skär lycka, säger hon.

Efter juristprogrammet i Lund förde kärleken Cathrine till USA där hon tog en Master in Law vid Suffolk University i Boston, där hon även inledde sin bana som jurist.

Cathrine Nyander är i dag advokat och member of the New York bar med kunder från hela USA.