Ska staten hjälpa alla företag i kris?

Svar till Jan Ericson (M), BT 25/3.

Moderaten Jan Ericson skriver i BT den 25 mars om hur han och Moderaterna vill rädda jobben och företagen under coronakrisen. Han vill lägga ytterligare 300 miljarder utöver det som regeringen redan utlovat. För att klara detta vill han att vi ska öka statens lån.

Jag vill börja med att säga att jag har full förståelse för de företagare som ser sina livsverk gå upp i atomer och jag har full förståelse för dem som tvingas ifrån sina arbetsplatser. Under Carl Bildts regeringstid myntade dåvarande finansminister Anne Wibble uttrycket: ”Alla svenskar borde ha en årslön på banken”, sett till den dåvarande 90-talskrisen med ränta på 500 procent.

Jag kan hålla med om att vi alla behöver en buffert för sämre tider, men alla har inte möjlighet att samla i ladorna för sämre tider, tyvärr. Det jag har svårt att förstå är att inte många av våra större företag samlar i ladorna för sämre tider. Vi hör istället om aktieutdelningar för miljarder kronor, pengar som går till dem som redan gynnas i det skattesystem vi har.

”Är inte dagens kris dödsstöten för kapitalismen som vi känner den?”

Vi hör hela tiden krav på att staten, det vill säga vi skattebetalare, ska gå in med pengar till företagen så fort det blir en kris, oavsett om det är en fastighetskris, IT- bubbla eller coronakris. Företagen lever sedan flera år tillbaka i en filosofi som populärt kallas ”just in time”, det innebär att man redan från början avhänt sig alla möjligheter till framförhållning, minsta lilla som händer på ”marknaden” ställer till problem.

Moderaternas lösning är att stoppa in ännu mer skattemedel i bolagen. Vad gäller enmans- och småföretag är jag för att staten ska gå in och hjälpa till så mycket som möjligt, inom alla näringar. Men Volvo, storbankerna och övriga stora bolag borde klara sig på vad de samlat i ladorna under de sista cirka tio åren då allt gått uppåt.

Jan Ericson skriver att nu är det dags för svenska folket att skörda frukterna av den låga statsskulden. Det tycker även jag, men då ska dessa pengar gå till trygghet för alla svenskar.

Som en avslutning vill jag ställa ett par frågor till Jan Ericson:

* Ska vi lagstifta om att det bolag som ger utdelning till aktieägarna inte kan komma på fråga för statligt stöd. Om inte, varför?

* Hur skulle Jan Ericson och Moderaterna gjort om deras skattesänkningspolitik kunnat fortsätta, det vill säga om Magdalena Andersson inte hade sparat i ladorna?

* Är inte dagens kris dödsstöten för kapitalismen som vi känner den?

Pauli Kuitunen, socialdemokrat och tidigare ombudsman för IF Metall