Företagen och deras anställda finansierar sjukvården

Svar till Pauli Kuitunen, socialdemokrat och tidigare ombudsman för IF Metall, BT 31/3.

Pauli Kuitunen tycker det är rimligt att staten stoppar in ”krispengar” i enmans- och småföretag, men inte i de stora börsbolagen. Problemet är att hans egen regering prioriterat just stöd till storföretagen och glömt de små. Där har vi moderater drivit på och haft en viss framgång med att även de mindre företagen ska omfattas av krisstöden. Fortfarande anser vi dock att de mindre företagen missgynnas.

Moderaterna har tydligt sagt att företag som får krisstöd inte samtidigt bör få göra utdelningar eller ge bonusar till företagsledningen. Tyvärr var S/MP-regeringens skrivning i lagförslagen mer svävande, man skriver bara att det inte bör ske. Vi moderater hade gärna sett ett direkt förbud. Pauli Kuitunen får gärna försöka påverka sitt parti i vår riktning i frågan.

”Företag och jobb är inget man bara har – det är något man måste vårda.”

Det stämmer att staten sparat i ladorna under S/MP-regeringen – men tyvärr på kommunernas och regionernas bekostnad. Staten har helt enkelt lastat över uppgifter på kommuner och regioner utan att täcka kostnaderna. Nu ser vi hur svårt det är för sjukvården att få pengarna att räcka. Tack vare Moderaternas initiativ i januari har dock regioner och kommuner fått mer resurser i år och nu tillför riksdagen mer pengar för att klara krisen.

Det finns också all anledning att påminna om att det är företagen och deras anställda som med sina skatter finansierar all offentlig verksamhet, all sjukvård, alla löner till vårdanställda och varenda respirator. Utan företag ingen välfärd. Men företag och jobb är inget man bara har – det är något man måste vårda. Därför är det viktigt att staten stöttar företag i en kris de inte själva kunnat påverka och inte heller förutse, och där bortfallet av kunder beror på politiska beslut. Vi moderater tycker att regeringen handlat sent och att åtgärderna är otillräckliga. Vi vill motverka att i grunden sunda och lönsamma företag går i konkurs och att människor blir arbetslösa i onödan. Kan vi undvika det får vi snabbare fart på Sverige efter krisen.

Jan Ericson (M), riksdagsledamot, finansutskottet