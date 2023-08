Karin Samuelsson: Vi ser inte vår egen skog för alla träd

En ringsvansad lemur är 40 cm lång och väger tre kilo. Den har outgrundliga orange ögon och en lång cool svans mönstrad med svarta och vita ringar. Den äter bara växter och lever i familjegrupper som styrs i ett matriarkat, med en dominant hona som ledare.