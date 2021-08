Västtrafik har problem med att få 100-bussarna att gå: ”Det beror på personalbrist”

Under gårdagen behövde Västtrafik ställa in omkring tio turer mellan Borås och Göteborg. Ett problem som beror på att de har för få förare för att bedriva linjen fullt ut, men som de hoppas lösa under denna eller nästa vecka.