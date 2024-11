Sjukhusdirektör Joakim Höstner tillsammans med Regionhälsans direktör Henrietta Arwin under tisdagens pressträff efter införandet av Millennium.

Sjukhusdirektör Joakim Höstner tillsammans med Regionhälsans direktör Henrietta Arwin under tisdagens pressträff efter införandet av Millennium. Foto: Anton Hedberg

Enligt vad BT erfar skulle psykologmottagningen för föräldraskap och små barn liksom en barnmorskemottagning i Borås fungera som ett slags pilotprojekt. Flera möten hölls i frågan under måndagseftermiddagen. Syftet var att få den tänkta framtida övergången till Millennium i övriga delar av Västra Götalandsregionen att fungera bättre än förra veckan genom att några delar fortsätter att jobba med systemet. Frågan kom från regiondirektör Håkan Sandahl och riktades till Regionhälsan.

Under måndagen har röster fortsatt höjts mot Millennium. Västra Götalands läkarförening kräver att Millennium inte bara pausas, utan skrotas helt. Samtidigt har inställningen från regionens högsta ledning varit tydlig. ”Vi tror fortsatt på Millennium och systemet finns kvar i vår driftsmiljö”, kommunicerades internt så sent som under den gångna helgen.