Trots pausen – planer på att införa Millennium i Borås igen

Sjukhusdirektör Joakim Höstner tillsammans med Regionhälsans direktör Henrietta Arwin under tisdagens pressträff efter införandet av Millennium. Foto: Anton Hedberg

”När vi ska jobba med de brister i funktionalitet som identifierats, skulle det kunna bli aktuellt att enstaka enhet/enheter inom Regionhälsan bidrar”, uppger Regionhälsans direktör Henrietta Arwin i en skriftlig kommentar till BT under måndagseftermiddagen.

”Högst prioritet för oss just nu är att säkra arbetsmiljön och erbjuda en säker vård”, skriver Henrietta Arwin till BT.

Under måndagen har röster fortsatt höjts mot Millennium. Västra Götalands läkarförening kräver att Millennium inte bara pausas, utan skrotas helt. Samtidigt har inställningen från regionens högsta ledning varit tydlig. ”Vi tror fortsatt på Millennium och systemet finns kvar i vår driftsmiljö”, kommunicerades internt så sent som under den gångna helgen.