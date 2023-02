Så var stormnatten i Sjuhärad: Olyckor, fallna träd och försenad lördagstidning

Två trafikolyckor, flera nedfallna träd och försenade tidningsleveranser till några av BT:s prenumeranter.

Stormen Otto som drog in under fredagskvällen har lämnat spår även under lördagsmorgonen.