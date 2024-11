Joakim Höstner, sjukhusdirektör på Säs, säger att läget med Millennium successivt försämrats under veckan.

Joakim Höstner, sjukhusdirektör på Säs, säger att läget med Millennium successivt försämrats under veckan. Foto: Anton Hedberg

Under torsdagens demonstration utanför Säs var budskapet tydligt: Millennium är patientfarligt – pausa eller lägg ner.

Under en pressträff beklagade regiondirektör Håkan Sandahl den stress som införandet inneburit för medarbetarna.

Regiondirektör Håkan Sandahl under fredagens presskonferens.

Regiondirektör Håkan Sandahl under fredagens presskonferens. Foto: Anton Hedberg

På frågan om hur mycket man tagit in vårdpersonalens åsikter innan införandet så återkommer han till det som upprepats flera gånger i samband med införandet: Att det är vårdanställda själva som har varit med och tagit fram Millennium.

Under en pressträff meddelade representanter från regionen och vården att införandet av Millennium stoppas tillfälligt.

Under en pressträff meddelade representanter från regionen och vården att införandet av Millennium stoppas tillfälligt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Det skulle det kunna. Jag tänker att det är viktigt att vi inte låser in oss för tidigt i processen.

– Nu har vi fullt fokus på att stötta Säs, Närhälsan och Regionhälsan i de södra området. De jobbar skarpt i Millennium och kommer att göra det fortsatt under helgen också. Nu är vårt fokus på att få en god arbetsmiljö.

Joakim Höstner, sjukhusdirektör på Säs, deltog också på presskonferensen. Han säger att läget med Millennium successivt försämrats under veckan, trots att det sattes in kraftigt ökad support, vilket slutligen ledde fram till att han rekommenderade regiondirektören att pausa införandet.

– Det är en jättesvår fråga. Bilden har förändrats över tid. Det är alltid svårt med nya system. På onsdagen när vi märkte att det inte gick åt rätt håll satte vi in ordentliga stödinsatser, och hoppades att det skulle bli bättre. När det ändå inte blev det kom jag till punkten att jag var tvungen att rekommendera en paus.

Under helgen kommer vårdpersonal på Säs att fortsätta arbeta i Millennium medan de gamla systemen återaktiveras.

– Vi får göra alla de åtgärder som krävs för just detta. Vissa system kanske går att starta under helgen, men det vet jag inte. Informationen i det nya systemet behöver föras över till det gamla systemet. Man arbetar med frågan just nu.