R40 stängs av en vecka – så påverkas trafiken

Under nästan en vecka kommer R40 i centrala Borås att vara avstängd. Över 20 000 fordon per dygn ska under tiden hitta nya vägar.

Att det finns risk för köer och att det blir besvärligt i trafiken är alla överens om.

– Det kommer att bli mycker mer trafik på andra ställen än normalt, säger Carl Dalman, Trafikverket.