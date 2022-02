Läs mer: JUST NU: Ryssland attackerar Ukraina

Jag står där, med en stor brödlimpa i ena och kniven i andra handen. Just när jag sätter kniven i brödet hörs en skottsalva från ett maskingevär. Jag blir rädd och kniven slinter. Min enda kroppsliga krigsskada kom där och då. Ett litet ärr på min vänstra tumme, som en påminnelse av en tid då jag blev den jag blev. En exakt tidpunkt, sen blev jag någon annan. Inte vuxen, bara någon annan.

En annan kollega kommer in. Hon ställer sig vid mitt bord och säger att hon just nu läser en kurs om hot mot journalister och att hon är så pass inne i kursen att hon drömde att någon har kastat en bomb in på redaktionen. I drömmen kastade hon sig på golvet för att ta skydd.