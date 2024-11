Tidigt tisdag morgon bytte Säs och de regionala vårdcentralerna sina journalsystem. Redan under måndagskvällen började problemen att hopa sig. Anställda på sjukhus och vårdcentral vittnade om en pressad situation under de sista timmarna innan övergången.

På en vårdcentral uppskattade man att de hade skickats in 250-500 felanmälningar sammanlagt inför driftstarten.

– Vi hoppades in i det sista på en uppskjutning. Det är så oerhört respektlöst inför vår kompetens och mångåriga erfarenhet att så totalt fullkomligt ignorera våra varningar, säger en medarbetare på en vårdcentral.

Under tisdagen fortsatte vittnesmålen från vårdpersonal att rasa in till BT. Hundratals mejl, meddelanden och kommentarer beskrev en situation där mycket hade slutat att fungera under dagen.