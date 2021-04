”Det är en social sport – blivit en krocketfamilj"

Många tycker det är kul att spela krocket med familjen på gräsmattan hemma under somrarna. Vissa har dock tagit det ett steg längre. Under lördagen hölls en Grand Prix-tävling i just krocket på Kransmossen.

– Det är en växande sport, speciellt här i västra Sverige, säger tävlingsledaren Peter Grönborg, Borås Krocketsällskap.