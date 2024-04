Ann och Axel Wahlgren söker sig till annorlunda former och färger, inte till det neutrala. De vill att fler ska våga experimentera och inreda med färg i hemmet.

Ann och Axel Wahlgren söker sig till annorlunda former och färger, inte till det neutrala. De vill att fler ska våga experimentera och inreda med färg i hemmet. Foto: Lisa Lindberg

Både Ann och Axel Wahlgren har alltid tyckt om färger. När de flyttade in i huset i Borås för 19 år sedan hade de ingen aning om hur de ville inreda, förutom att de ville skapa ett färgstarkt hem.

Av just den anledningen har de målat vardagsrummet i grått. Hallen, däremot, är helt turkos. Här vill de i stället framhäva listerna och få, vad de själva kallar, en mysigare känsla.

Huset är byggt under 1920-talet, då som ett tvåfamiljshus. Under 1950-talet gjordes det om till ett enfamiljshus – och mycket av 50-talets arkitektur har bevarats i huset. Både Ann och Axel Wahlgren vill, trots att moderna detaljer och färgstarka saker tillkommer, att de fasta konstruktionerna ska vara kvar, exempelvis den öppna planlösningen och de stora fönstren. Även smådetaljer, som golvlister och träslag på möbler, tycker de är viktiga för att lyckas bevara känslan. Därför brukar de försöka hitta äldre möbler i second hand-affärer, som de senare kan sätta sin egen prägel på.