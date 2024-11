Victor Fridén: Boka en chefredaktör! (inte en handbollsspelare)

Namnförväxlingar kan såklart leda till värre bekymmer. Det fick restaurang Cornelis i Grythyttan erfara för några år sedan när man bjöd in till räkfrossa med Nick Borgen. Säkerligen såg arrangören framför sig att allsången under ”We are all the winners” skulle eka över hela Hällefors. Problemet var att den man hade bokat var Nicke Borg, sångare i hårdrocksbandet Backyard Babies. Nu blev det istället dubbla spelningar med några veckors mellanrum. En bra lösning för Nick och Nicke – och skaldjursälskarna i Bergslagen.