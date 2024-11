Byggnaden består av en publik del och en del där normalt enbart begravningsbyråernas personal och kyrkans vaktmästare har tillträde. Under onsdagens öppna hus fick även allmänheten se den icke-publika delen, men från och med att kistor börjar flyttas från det gamla till det nya bårhuset på onsdagskvällen kommer dörren att vara stängd.

Byggnaden är ritad av Anna Lilja Ingvarsson, Mikael Junehag och Per Hammarson på Abako.

– Det gamla bårhuset var trångt och det gick inte att komma åt en kista som stod långt in utan att flytta andra kistor, säger Anders Drottz. Vi hanterar givetvis alltid de avlidna på ett värdigt sätt, men här är det så mycket enklare.

Kistorna körs in direkt från begravningsbilen genom en dubbeldörr som leder rakt in till kistförvaringens kylar.

Landskapsarkitekt Anna Biczok på Mareld har inte bara planerat gården utanför det nya bårhuset, utan fick även ta sig an att skapa en kransgård vid det gamla bårhuset. Där har man lagt en stenbänk gjord av gravstenar som tagits ur bruk, där begravningsblommor kan läggas.

Projektledare under hela perioden från beslut till färdig byggnad har varit Kerstin Johansson på CMC byggadministration.

Fakta

Bollebygds nya bårhus

Bårhuset är ett vitt trähus med stomme av KL-trä och limträ och ett tak av bandtäckt plåt. Bygget har utförts under väderskydd för att skydda materialen under byggtiden. Interiört är väntrummet och avskedsrummet beklädda med trä. Väntrummet kommer även att kunna användas som samlingsplats för anhöriga inför urnsättning. Uppvärmning sker genom solpaneler som sitter på intilliggande hus via en ledning mellan husen.

Byggnaden är 160 kvadratmeter. Bygget har tagit 4,5 år från beslut till inflyttning och kostat 22 miljoner. Byggtiden är cirka ett år. Den statliga begravningsavgiften finansierar bygget. RO-gruppen har varit totalentreprenör.

I den icke-offentliga delen av bårhuset finns ett kistintag för begravningsbilar.

Intill det gamla bårhuset har anlagts en kransgård där det är möjligt att lägga begravningsblommor på ett stenblock som är sammanfogat av återbrukade gravstenar från Bollebygds kyrkogård.