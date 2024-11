Fakta

Nya Bollebygdskolan 7-9

Förutsättningar för förstudien:

Den nya skolan ska vara fem-parallellig som den nuvarande och ha en maxkapacitet på 450 elever (30 per klassrum), men en optimal kapacitet på 375 elever (25 per klassrum). Antalet elever bedöms inte växa så mycket att sex parallella klasser per årskurs behövs.

Totalkostnaden för byggprojektet beräknas till mellan 200 och 250 miljoner kronor, beroende på hur man väljer att utforma skolan. I budgeten för 2025 avsätts fem miljoner kronor till förstudie och projektering.