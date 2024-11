Hestrafors IF har ett handikappanpassat klubbhus med ramp upp till dörren och arbetar nu på att göra huset till en möjlig trygghetspunkt.

Hestrafors IF har ett handikappanpassat klubbhus med ramp upp till dörren och arbetar nu på att göra huset till en möjlig trygghetspunkt. Foto: Anne Engström

Hestrafors IF är redan en bit på väg med att utveckla sin klubbstuga och området runt Bollevi vid Brandshed till en trygghetspunkt och Mathias Carlzon i Hestrafors IF kommer att vara med på mötet för att informera de andra föreningarna om hur Hestrafors IF arbetar och ge lite tips om hur de andra kan tänka.