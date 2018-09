Politikerna som fick flest kryss i Ulricehamn

Foto: Anne Engström

Elva personer blir personvalda i Ulricehamns kommunfullmäktige när alla kryss är räknade. Mattias Josefsson (S), Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU) och Lars Holmin (M) är de som fått flest personröster. Nu fortsätter förhandlingarna om Ulricehamns styre, där det bland annat kan bli diskussion om den tredje kommunalrådsposten.

Socialdemokraterna tappade visserligen tre mandat jämfört med föregående val och landar på tio mandat, men Mattias Josefsson (S) har en fortsatt stark ställning bland väljarna. Med sina 324 personkryss, som motsvarar 9,78 procent av partiets röster, har han klart distanserat övriga politiker.

Valresultatet är ännu inte officiellt fastställt, men alla röster är räknade på nytt efter valnattens räkning så det bör inte blir några stora förändringar.

Elva personer uppfyllde kravet för att bli personvald, det vill säga minst fem procent av partiets röster och minst 50 röster samt att partiet får så många mandat att man kommer in i kommunfullmäktige.

De personvalda politikerna i Ulricehamn är Lars Holmin (M), Wiktor Öberg (M), Roland Karlsson (C), Adela Brkic Carlsson (L), Eva B Arnesson (KD), Mattias Josefsson (S), Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP), Niclas Sunding (SD), Mattias Bengtsson (SD) och Mikael Levander (NU).

I några fall har väljarna haft en annan uppfattning om ordningen jämfört med partiernas nomineringar. I moderaterna gick både Lars Holmin och Wiktor Öberg förbi förstanamnen Sebastian Gustavsson och blir personvalda, men eftersom partiet har åtta mandat kommer ändå de åtta första på listan in i kommunfullmäktige om än i en annan ordning. I Kristdemokraterna blev Eva B Arnesson personvald och gick förbi förstanamnet Cristina Bernevång, men båda kommer in i fullmäktige på partiets två mandat. I Sverigedemokraterna blev Niclas Sunding och Mattias Bengtsson personvalda, men partiet har sju mandat så Aila Kiviharju som stod på andra plats kommer ändå in.

Centerpartiets Roland Karlsson, Liberalernas Adela Brkic Carlsson Vänsterpartiets Jan-Olof Sundh och Nya Ulricehamns Mikael Levander blir personvalda, men de stod redan först på sina respektive listor så där blev väljarnas val bara en bekräftelse. Samma sak gäller förstås för Mattias Josefsson, som stod först på Socialdemokraternas lista.

Det är bara i Miljöpartiet som personrösterna påverkar vem som blir invald i kommunfullmäktige. Arne Fransson som var nummer nio på partiets lista fick flest personröster och lyckades kvalificera sig på både antal och procent och genom det missar Kerstin Berggren sin ordinarie plats. Förstanamnet Ingemar Basth blir däremot fortfarande ordinarie ledamot.

Nu fortsätter diskussionerna om Ulricehamns styre, som inleddes med en del sonderingar i förra veckan. Socialdemokraterna är fortsatt största parti med sina tio mandat, men Nya Ulricehamn med nio mandat har tagit kontakter med alla partier. I fördelningen av kommunalrådsposter kan det, beroende på vilken majoritet man lyckas sy ihop, få betydelse hur många röster partierna har fått. Både Centerpartiet och Moderaterna har åtta mandat vardera, men Centerpartiet har 2584 röster mot Moderaternas 2521, alltså en skillnad på 63 röster. Det kan vara avgörande för kommunalrådsposterna. Ulricehamn har tre sådana att fördela mellan majoritet och opposition.