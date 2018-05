Foto: Linn Johansson

Nu är det inte mörkt kring någon av Ulricehamns återvinningsstationer, sedan även stationerna i Grönahög och Dalum fick belysning.

I oktober 2016 lämnade Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) in en motion om att alla återvinningstationer ska ha belysning som standard. Med anledning av motionen ordnades belysning i Grönahög och Dalum. Kommunfullmäktige antog motionen och belysning vid Stadsskogen och andra kommande stationer kommer att hanteras vid framtida byggnation.